«Мы проведем эти выходные под «барической пилой»: начало марта встретило казанцев циклонами

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Январь и февраль оказались для Татарстана одними из самых сухих месяцев за последние годы. Однако, несмотря на малое количество осадков, высота снежного покрова на сегодняшний день все же превышает норму. Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, приход марта еще не означает окончания зимы, ведь настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».

Сегодняшний снег на улицах — это наследие декабря

Начало зимы встретило казанцев обильными осадками, которые не прекращались практически до Нового года — выпало больше месячной нормы. В связи с обильными осадками город испытывал проблемы с уборкой снега. Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев даже указывал, что в столице Татарстана на 65% выросло число зафиксированных нарушений зимнего содержания объектов. Согласно аналитике «Яндекс.Погоды», город даже на какое-то время был лидером среди других субъектов России по высоте снежных сугробов.



— На сегодняшний момент снега больше нормы примерно на 10 сантиметров. Сейчас на метеоплощадках высота снежного покрова фиксируется на отметке в 61 сантиметр, а норма — около 50. В январе и феврале снега было меньше нормы. Декабрь, например, с осадками переборщил — их выпало 80 миллиметров. При этом месячная норма декабря — 50 миллиметров. Январь оказался сухим и подвел с осадками — их выпало всего 19 миллиметров, в то время как норма — 46. Февраль тоже недобрал по осадкам, и выпало 29 миллиметров при норме в 37. Казалось бы, а откуда взялся избыток снега? Дело в том, что тут постарались ноябрь и декабрь, когда выпадало более 70 миллиметров осадков, или по полторы нормы. Сейчас мы видим их «наследие». В то же время у нас интенсивных осадков было не так много. До того как снегопады начались 25 февраля и выпало 5 миллиметров, предыдущий раз был только 2 января. Мы практически два месяца не видели таких осадков. Поэтому у нас вела себя очень стабильно и высота снежного покрова, — рассказал Тимур Аухадеев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцев ждут резкие перепады атмосферного давления

По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, начало весны скажется на жителях Казани не столько осадками и температурой, сколько скачками атмосферного давления.

— Первая декада марта имеет циклонический характер. Это высокая вероятность осадков. Температурный фон выше климатической нормы, южными потоками заносится теплый воздух. Стоит отметить и тот факт, что в феврале давление ведет себя очень изменчиво. У нас меняют друг друга циклоны и антициклоны, и, соответственно, очень резко меняется и атмосферное давление. Так, например, ближайшее резкое понижение будет происходить с субботы на воскресенье. Давление изменится на 8 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Но что еще самое интересное, это то, что с субботы на воскресенье давление упадет, а с воскресенья на понедельник поднимется на 9 миллиметров. Таким образом, мы проведем эти выходные под «барической пилой», — подчеркнул эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается в пределах нормы

Напомним, в ближайшие выходные в Татарстане ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, в субботу и воскресенье, 4—5 марта, пройдет снег, в том числе мокрый. Ночью температура опустится до -2... -8 градусов. Днем ожидается от -2 до +1°С. По словам Аухадеева, несмотря на всю турбулентность со сменой циклонов, температура воздуха в этом месяце все же должна сохраниться в пределах нормы.

— Что в ближайшие дни, что в целом во всю декаду прогнозируется температура выше климатической нормы. Климатическая норма для этого периода — в районе минус 6 или 5,5 градуса. Таким образом, среднесуточная температура обещает быть близкой к этим значениям. Дневные температуры буквально завтра и послезавтра будут близки к нулю и положительным значениям — это минус 1 и плюс 1. Прогноз на март уже есть, и, согласно нему, этот месяц для Татарстана по температуре и осадкам прогнозируется близким к климатической норме. Климатическая норма для марта по температуре — это минус 3,3 градуса. Именно поэтому март для метеорологов все-таки месяц зимний, так как температура отрицательная. По количеству осадков норма — 38 миллиметров, — пояснил специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Отдельно эксперт отметил, что пока метеорологи не могут определить точный характер весны, ведь, по их меркам, ей еще только предстоит наступить. Однако уже в начале апреля специалисты смогут дать точный прогноз по погоде, который будет подразумевать и таяние снегов.

— Будут потопы или нет, напрямую зависит от характера весны. От того, как резко она придет. Об этом говорить пока рано, так как приход метеорологической весны и переход через нулевую отметку наблюдается в последних числах марта и первых числах апреля. Ввиду того, что это пока отдаленная перспектива, нельзя точно сказать, насколько «дружной» будет весна. Такой резкий приход весны у нас называют «дружным», — заключил он.

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Максим Кокунин