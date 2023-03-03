Татарстан и Таджикистан планируют расширить торговое сотрудничество

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Стороны на встрече обсудили перспективы развития сотрудничества.

Несмотря на то что прошлый год показал рост товарооборота, стороны сошлись во мнении, что есть потенциал для расширения связей, номенклатуры поставляемой продукции. Среди приоритетных направлений они отметили машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, информатизацию.

В свою очередь премьер-министр страны Кохир Расулзода выразил готовность к расширению экономического сотрудничества и отметил важность проведения подобных форумов, что прошел накануне в Душанбе.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Напомним, накануне Рустам Минниханов и премьер-министр России Михаил Мишустин прибыли с рабочей поездкой в Таджикистан. В составе татарстанской делегации — руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики. Компании приняли участие во встречах, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике и так далее.

Также раис Татарстана обратился к властям Таджикистана с просьбой активизировать сотрудничество с республикой для увеличения объема товарооборота и расширения номенклатуры. Он отметил, что татарстанские компании заинтересованы в рынке Душанбе.

В ходе визита Рустам Минниханов провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей.

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Айрат Назипов