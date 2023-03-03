Суд в Белоруссии вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику Алесю Беляцкому

В Белоруссии вынесли приговор лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику центра «Вясна» Алесю Беляцкому. Он получил 10 лет лишения свободы, сообщает «Белта».

Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года после погромов в Белоруссии. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов») УК Белоруссии.

Другие фигуранты уголовного дела получили от 7 до 9 лет лишения свободы.

Фото: nobelprize.org

Напомним, Алесь Беляцкий удостоился Нобелевской премии мира в октябре прошлого года. Эту же награду получили российские и украинские правозащитники.

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Айрат Назипов