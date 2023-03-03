В Казани на территории Троицкого леса появится новый коттеджный поселок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На берегу Казанки, напротив футбольного стадиона «Ак Барс Арена», появится новый коттеджный поселок. В настоящее время проект планировки территории площадью 2,31 гектара проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 марта. Очередные новостройки на территории бывшего Троицкого леса потеснятся между уже имеющимися домами казанского «Беверли-Хиллз» из СНТ «Березка» и «Заря». Вместе с жилой застройкой на этом месте также появятся и новые внутриквартальные проезды с инженерной инфраструктурой. Подробнее о том, что планируется возвести на месте исторического леса и с чем это будет соседствовать, — в материале «Реального времени».

Новый поселок будет рассчитан на 55 человек

Проект планировки территории на берегу реки был утвержден исполкомом Казани на основании заявления ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитектс», учитывая результаты общественных обсуждений (они проводились c 9 февраля по 2 марта 2023 года). Согласно нему, границами проекта станут: с западной части — СТ «Заря», с восточной части — Троицкий лес и одноименная улица. Общая площадь планируемого жилищного фонда в проектируемых домах составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Планируется, что на этом месте будет возведено 17 домовладений: 10 блокированной застройки (соединенной в одном ряду общей боковой стеной) и семь индивидуальных жилых домов. Численность жителей должна будет достигнуть 55 человек. При этом необходимое количество мест в образовательных учреждениях — пять в детских дошкольных и 10 в общеобразовательных.

Стоит отметить, что вместе со строительством коттеджей на этом месте будет развиваться и вся необходимая инфраструктура. В первую очередь это коснется транспортной сети — проект подразумевает строительство новых внутриквартальных проездов, а также реконструкцию существующих улиц местного значения общей протяженностью 0,17 км.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Газ, вода и свет уже рассчитаны

Согласно проектной документации, возведение нового коттеджного поселка также подразумевает и размещение объектов первой необходимости: учреждений здравоохранения, пожарных резервуаров, трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений, а также канализационных и водных насосных станций.

То же касается и инженерных сетей, которые уже имеют свои рассчитанные характеристики:

Водопотребление — 39,37 куб.м/сут. Предусмотрена прокладка сетей, проходящих вдоль внутриквартальных проездов, общей протяженностью ориентировочно 0,5 км.

Водоотведение — 39,37 куб.м/сут. Предусмотрена прокладка напорной канализации сетей общей протяженностью 0,7 км.

Дождевая канализация — закрытого типа с устройством локальных очистных сооружений и накопительной емкости. Протяженность проектируемых трубопроводов — ориентировочно 0,1 км.

Электропотребление — 106,51 кВт. Предусмотрено строительство трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, прокладка кабельных линий (10кВ) ориентировочной протяженностью 0,2 км.

Газоснабжение — осуществляется от существующего газопровода среднего давления с устройством газорегуляторного пункта, протяженность сетей среднего давления ориентировочно составляет 10 м. Расчетный расход газа — 27,8 куб. м/час.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Строительство в Троицком лесу идет давно

Напомним, одним из первых, кто занялся строительством коттеджного поселка на этом берегу Казанки, стал индивидуальный предприниматель Герман Павлов. В 2017 году он рассказывал «Реальному времени», что его проект жилищного комплекса подразумевал единую концепцию для всех домов. На тот момент общая площадь его поселка составляла 9 тыс. кв. м, а земля, на которой можно строить, — 46 соток.

— Да, хотелось бы, чтобы с нами согласовывали эскизы домов. Мы не говорим, что коробки одинаковые будут стоять. Но концепция должна быть примерно одна и та же. Четыре дома в наличии уже имеются. У нас есть проектанты, у них творческий подход. Все дома примерно раскидали, людям можно показать, — рассказал Герман Павлов и тут же добавил, что при желании все можно будет поменять.



Сейчас его трех-, четырехэтажные особняки также занимают территорию садового некоммерческого товарищества «Березка». К новым домам уже подведены свет, вода, газ, а также они имеют свое отдельное ограждение и дорогу.



Фото: domofond.ru

Троицкий лес: от восстания Пугачева до секретных радиовышек

Двигаясь по проспекту Ямашева через остановку «Ветеринарная академия», можно обратить внимание на то, что за коттеджами, как и по противоположной стороне дороги, тянутся широкие лесопосадки. Еще в прошлом веке местные газеты и краеведы называли их легкими города. Тогда они еще не были поделены на две части, а составляли единый Троицкий лес. Такое название он получил в честь находящегося неподалеку села, где в XVII веке во время крупнейшего крестьянского восстания расположилась ставка его предводителя — Емельяна Пугачева.

После того как армия Пугачева вступила в Казань, она приступила к осаде главной городской крепости — кремля. Все, что находилось за его стенами, подверглось погрому, пожарам, грабежу и прочим разрушениям. Взять крепость, в которой укрылись остатки жителей и гарнизона, повстанцам так и не удалось, а подоспевшие правительственные войска вынудили их отступить. Часть пугачевского войска уходила по берегу Казанки как раз через Троицкий лес. Тут же происходили стычки мятежников с армией императрицы Екатерины II.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Во время Гражданской войны в лесу обосновался пункт резервной правительственной связи, который в 1930 году после прокладки сверхсекретной кабельной линии соединил Москву со Свердловском (нынешний Екатеринбург, — прим. ред.). Во время Великой Отечественной войны на этом месте сформировался мощный приемно-передающий радиоцентр.

В 1941-м его основой стала крупнейшая на тот момент в стране длинноволновая станция «РВ-84», доставленная из подмосковного Ногинска. Тогда же комплекс пополнился станцией связи, эвакуированной из Одессы. Глухой Троицкий лес идеально подходил для того, чтобы скрывать важный стратегический объект. Обновленная вышка вышла в эфир в феврале 1942-го. С нее передавались сводки Совинформбюро, а также велась контрпропаганда. Например, в 1944 году с нее шла беспрерывная передача на Польшу с призывами бороться с нацистским режимом. С 1983-го тут расположен Радиотелевизионный центр Минсвязи Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин