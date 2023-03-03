Татарстан вошел в топ-10 по числу физлиц с брокерскими счетами на бирже

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшим количеством физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, сказано в сообщении торговой площадки.



По данным Мосбиржи, в регионе насчитывается 0,75 млн таких физлиц. В лидерах также — Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (0,87 млн), Башкортостан (0,8 млн), Свердловская область (0,79 млн), Ростовская (0,69 млн), Челябинская (0,62 млн) и Самарская (0,57 млн) области.

Всего по итогам февраля 2023 года число физлиц на Мосбирже достигло 24 млн, увеличившись на 517,8 тысячи человек. Открыто 40,4 млн счетов (+866,4 тыс.). В последний месяц зимы сделки на фондовом рынке совершали 2,5 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 81,1%, в объеме торгов облигациями — 28,2%, на спот-рынке валюты — 20,8%, на срочном рынке — 65,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако Татарстан не вошел в лидеры по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Здесь лучшие позиции заняли Москва (537,9 тыс. счетов), Московская область (312,8 тыс.) и Санкт-Петербург (251,5 тыс.), а также Свердловская область (171,1 тыс. счетов), Башкортостан (166,6 тыс.) и Краснодарский край (162,7 тысячи).

Всего количество ИИС в феврале возросло до 5,52 млн (+40,8 тыс. счетов). Оборот по ИИС по итогам месяца составил 138,8 млрд рублей, в структуре оборота 83,1% приходится на сделки с акциями, 8,35% — с облигациями, 8,55% — с биржевыми фондами.

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Маргарита Головатенко