В Казани и Челнах отремонтируют общежития двух колледжей за 296 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году намерены отремонтировать общежитие двух колледжей. Выделят на эти цели 296,3 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Большую часть суммы — почти 291,5 миллиона — направят на ремонт здания общежития Казанского колледжа технологии и дизайна, расположенного по ул. Карима Тинчурина, 25. Для него приобретут оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

Запланирована автоматизация водопровода и канализации, вентиляции. Отремонтируют кровлю, полы, фасад и входные группы, а также систему отопления.

В 60 раз меньше — 4,86 миллиона рублей — выделят на ремонт общежития Набережночелнинского политехнического колледжа, находящегося на проспекте Раиса Беляева, 5. Работы затронут кровлю здания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завершить ремонт в общежитиях Главстрой Татарстана требует до начала зимы. В проекте контракта указано, что он будет считаться сделкой, совершенной под отлагательным условием — наличием лимита финансирования в бюджете республики.

В сентябре 2022 года в столице Татарстана после капитального ремонта открыли студенческое общежитие Казанского государственного аграрного университета (КГАУ). Здание включает в себя два благоустроенных корпуса площадью более 9 тысяч кв. метров. Оно рассчитано на 800 студентов.



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Татьяна Демина