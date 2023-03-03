Высокогорскому району Татарстана выделят деньги на выкуп зданий для школ

Кабмин Татарстана направит бюджетные средства на приобретение в муниципальную собственность для размещения школы нежилого здания площадью 949 «квадратов» и земельного участка площадью 638 квадратных метров в Высокогорском районе республики. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 9 марта.

— Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан в 2023 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, — написано в тексте.

Фото: realnoevremya.ru

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов