Высокогорскому району Татарстана выделят деньги на выкуп зданий для школ
Кабмин Татарстана направит бюджетные средства на приобретение в муниципальную собственность для размещения школы нежилого здания площадью 949 «квадратов» и земельного участка площадью 638 квадратных метров в Высокогорском районе республики. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 9 марта.
— Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан в 2023 году иных межбюджетных трансфертов бюджету Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, — написано в тексте.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.
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комментарии
У чиновников должна быть ответственность перед населением.
Раз они взялись быть слугами народа, пусть ему служат хорошо.
А если не справляются со своими обязанностями, то на выход.
Как еще заставить их трудиться во благо людей?
И еще: как говорил президент, перестаньте кошмарить бизнес.