МИД Китая: «США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы»

Власти Китая обвинили США в том, что они раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны КНР. По мнению главы МИД Мао Нин, таким образом Вашингтон ищет предлог для расширения своего ядерного арсенала.

— США снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии. США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы, — цитирует ее «РИА Новости».

Дипломат отметила, что в последние годы США агрессивно модернизировали свою «ядерную триаду» и постоянно усиливали роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности. Также Мао Нин призвала Вашингтон тщательно обдумать свою политику в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia.org

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ. В конце февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ, а накануне российская сторона передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в договоре.

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Айрат Назипов