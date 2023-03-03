МИД Китая: «США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы»
Власти Китая обвинили США в том, что они раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны КНР. По мнению главы МИД Мао Нин, таким образом Вашингтон ищет предлог для расширения своего ядерного арсенала.
— США снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии. США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы, — цитирует ее «РИА Новости».
Дипломат отметила, что в последние годы США агрессивно модернизировали свою «ядерную триаду» и постоянно усиливали роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности. Также Мао Нин призвала Вашингтон тщательно обдумать свою политику в этом вопросе.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.
Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ. В конце февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ, а накануне российская сторона передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в договоре.
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