Погорел на «двушке» для мамы в ЖК «Счастливый»? В Казани СК просит ареста главы подразделения Госстройнадзора
Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ Ильнура Самигуллина. 46-летнего чиновника задержали по подозрению в получении взятки за сокрытие недостатков на поднадзорном объекте — строящемся 16-этажном доме в ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района, сообщают источники «Реального времени».
В своих расчетах силовики опирались на данные Росреестра о минимальной и максимальной стоимости квадратного метра по договорам долевого участия в строительстве жилья в Татарстане — 91 тысяча и 177,7 тысяч рублей соответственно.
Самигуллина задержали 28 февраля, а 1 марта следователь СК просил Приволжский суд Казани продлить ему срок задержания до 72 часов. Этот срок истекает сегодня. Ожидается, что рассмотрение ходатайства об аресте начнется в ближайшее время.
По данным источников «Реального времени», вину в коррупции заслуженный строитель Татарстана не признает.
Северо-Западный орган инспекции Госстройнадзора РТ осуществляет надзор за строительством и реконструкции объектов в десяти районах Татарстана: Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тюлячинском.
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