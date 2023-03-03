Погорел на «двушке» для мамы в ЖК «Счастливый»? В Казани СК просит ареста главы подразделения Госстройнадзора

Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ Ильнура Самигуллина. 46-летнего чиновника задержали по подозрению в получении взятки за сокрытие недостатков на поднадзорном объекте — строящемся 16-этажном доме в ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района, сообщают источники «Реального времени».



По версии силовиков, взятку Самигуллин получил двухкомнатной квартирой по заниженной стоимости на 16-м этаже того же ЖК, которая 12 января 2022 года была оформлена на его мать. Согласно договору, застройщик ООО «Мирострой» продал 58 квадратов жилья за 2,5 млн рублей или 43 тысячи рублей за квадрат. Однако в ФСБ и СК считают, что эта цена была занижена минимум на 2 млн 798 тысяч рублей, что по версии следствия, и образует особо крупный размер взятки.

В своих расчетах силовики опирались на данные Росреестра о минимальной и максимальной стоимости квадратного метра по договорам долевого участия в строительстве жилья в Татарстане — 91 тысяча и 177,7 тысяч рублей соответственно.

Самигуллина задержали 28 февраля, а 1 марта следователь СК просил Приволжский суд Казани продлить ему срок задержания до 72 часов. Этот срок истекает сегодня. Ожидается, что рассмотрение ходатайства об аресте начнется в ближайшее время.

По данным источников «Реального времени», вину в коррупции заслуженный строитель Татарстана не признает.

Северо-Западный орган инспекции Госстройнадзора РТ осуществляет надзор за строительством и реконструкции объектов в десяти районах Татарстана: Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тюлячинском.

Ирина Плотникова