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Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска

11:15, 03.03.2023 1
Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска
Фото: Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска. Соответствующее видео он опубликовал в telegram-канале.

Он призвал президента Украины дать возможность ВСУ покинуть город. По словам Пригожина, раньше бойцы его группы бились с профессиональной армией, но сейчас им противостоят «старики и дети». Он добавил, что в городе они долго не живут.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе Евгений Пригожин сообщил об освобождении российскими военными населенного пункта Ягодное. Он расположен к северу от Артемовска.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:46
    Человек слова ! удачи вам !
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