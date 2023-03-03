Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей.

— Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю, необходимо активировать взаимодействие в торгово-экономической сфере, — рассказал Минниханов.

По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном вырос на 57%. Он составил $30,7 млн.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Напомним, накануне Рустам Минниханов и премьер-министр России Михаил Мишустин прибыли с рабочей поездкой в Таджикистан. В составе татарстанской делегации — руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики. Компании приняли участие во встречах, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике и так далее.

Во время заседания 9-й конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» Михаил Мишустин отметил Татарстан как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Душанбе.

Также раис Татарстана обратился к властям Таджикистана с просьбой активизировать сотрудничество с республикой для увеличения объема товарооборота и расширения номенклатуры. Он отметил, что татарстанские компании заинтересованы в рынке Душанбе.

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Айрат Назипов