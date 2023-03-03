Добыча нефти в России может сократиться на 20% к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании не будут развивать собственные сервисы. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов компании «Яков и партнеры».

Отмечается, что российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, однако его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и зависимость от импортного оборудования.

По мнению экспертов, в условиях санкций отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного импортозамещения, в том числе пересмотреть механизм взаимодействия добывающих компаний и российских нефтесервисов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свое мнение относительно ситуации выразили и в Минэнерго России. Там отметили, что страна обеспечивает и продолжит надежно обеспечивать глобальные интересы державы на мировых энергетических рынках и удовлетворять потребности внутреннего спроса.

— В настоящий момент ведется системная работа по импортозамещению критически важного оборудования для бурения. Работы ведутся по всему технологическому спектру, в частности, проводятся испытания комплекса установок для гидроразрыва пластов (ГРП), успешно протестировано оборудование для геологоразведки. Кроме того, ведутся разработки комплекса внутрискважинного оборудования, применяемого при строительстве морских нефтегазовых скважин, — подчеркнули в ведомстве.

В конце февраля Россия перестала поставлять нефть в Польшу после того, как Варшаву посетил президент США Джо Байден. У страны было два контракта на поставку черного золота — с «Роснефтью» и «Татнефтью».

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Айрат Назипов