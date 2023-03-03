Данис Зарипов удостоился звания «Заслуженный работник физической культуры Татарстана»

Фото: ak-bars.ru/Ильнар Тухбатов

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил Данису Зарипову звание «Заслуженный работник физической культуры РТ». Указ опубликован на сайте татарстанского лидера.

Отмечается, что завершивший карьеру хоккеист получил ее за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике и многолетний плодотворный труд.

41-летний Данис Зарипов уже имеет звание заслуженного мастера спорта России. Вместе с «Ак Барсом» хоккеист выиграл три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06.

Фото: rais.tatarstan.ru

В начале недели руководство «Ак Барса» заявило о намерении вывести из обращения 25-й номер. Именно под ним выступал Зарипов на протяжении своей карьеры.

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Айрат Назипов