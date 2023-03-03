Банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию

Банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию. Об этом сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

— К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию, — рассказали в пресс-службе банка.

Сейчас банк переводит доллары в евро за границу в ограниченном формате. Американскую валюту можно перевести в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне стало известно, что все приложения «Тинькофф» пропали из App Store. При этом уже скачанные приложения продолжают работать как обычно. Клиенты могут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.



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Айрат Назипов