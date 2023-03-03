Куба готовится запустить платежную систему «Мир»

На Кубе ведутся работы по внедрению российской платежной системы «Мир», сообщила советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага.



— Это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры, — сообщила она порталу «Интерфакс-Туризм».

Советник отметила, что для Кубы очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет для республики большое значение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже с 1 марта 2023 года российские банки должны обеспечивать работу сервиса Mir Pay в интернет-магазинах и в их аndroid-приложениях. Некоторая часть интернет-площадок использует этот способ оплаты уже давно. Например, банки-участники платежной системы «Мир» начали подключать своих партнеров — торгово-сервисные предприятия к приему оплаты по Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях в декабре 2022 года.



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Маргарита Головатенко