В России хотят внедрить новый способ оплаты смартфоном

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ расчетов картами «Мир». Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который будут считывать продавцы на кассе с помощью сканера, пишут «Известия».

Отмечается, что для нового способа платежа уже разработали систему защиты. Такие трансакции будут токенизированными — они будут содержать не данные карты, а ссылку на них. Благодаря этому мошенники не смогут воспользоваться платежной информацией. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

— При использовании этой технологии QR-код выступает еще одним форм-фактором карты «Мир» и позволит сохранить все привычные клиенту возможности — делать покупки с помощью смартфона, получение кешбэка и других предоставляемых банком-эмитентом и платежной системой преимуществ, — рассказали в НСПК.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью 2022 года. Но пока ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд банков планирует запустить функционал уже в 2023 году.

На этой неделе стало известно, что российские банки внедрят оплату в один клик через Mir Pay. Они должны обеспечить работу сервиса в интернет-магазинах и в их Android-приложениях.

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Айрат Назипов