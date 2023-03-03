Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна больше не будет полагаться на западные страны и не позволит им взрывать газопроводы. Об этом он сказал на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.
Глава МИД отметил, что Россия пытается остановить конфликт, который начал Запад, и добавил, что его действия повлияли на политику РФ.
— Когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев. Германия была унижена физически, морально и в любом другом понимании, — сказал Лавров.
Также министр напомнил о запросе России на расследование взрывов на «Северных потоках», который был сразу отклонен.
В начале февраля известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.
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