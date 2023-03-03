Благоустройство общественных пространств получило половину годового бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана начали выделять средства на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. Так, более 1,4 миллиарда рублей будут направлены на благоустройство 46 общественных пространств республики — это половина от суммы, которую направят на эти цели в этом году. Всего же в текущем году планируется благоустроить 68 объектов в 38 городах и районах. Стоит отметить, что часть работ затронет уже имеющиеся объекты — в них будет продолжена следующая очередь. А некоторые из пространств будут возведены с нуля и жителям региона удастся увидеть их впервые.



Набережные, парки и даже новые пляжи

Согласно проектной документации ГКУ «Главинвестстрой», в число первых, кому достанутся средства, вошли:

1-я очередь Ленинского парка в Агрызе — 19,4 млн рублей;

3-я очередь набережной реки Черная в Азнакаево — 12,4 млн рублей;

1-я очередь набережной реки Манаузки в том же Азнакаево — 21,5 млн рублей;

2-я очередь набережной озера Иске Идель в селе Актаныш — 15,4 млн рублей;

3-я очередь бульвара по улице Ризы Фахретдина в Альметьевске — 22,2 млн рублей;

2-я очередь благоустройства городского озера в Булгаре — 98,7 млн рублей;

3-я очередь каркаса общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы» — 19,3 млн рублей;

1-я очередь Центрального парка по улице Красноармейской в пгт. Карабаш — 25,8 млн рублей;

3-я очередь парка «Мэхэббэт» в Лениногорске — 30 млн рублей;

1-я очередь набережной с пляжем по улице Карла Маркса в Менделеевске — 70 млн рублей;

3-я очередь парка имени Владимира Ленина в Мензелинске — 15,7 млн рублей;

3-я очередь парка «Спортивный» в селе Муслюмово — 10,9 млн рублей;

1-я очередь Школьного бульвара в Нижнекамске — 80 млн рублей;

2-я очередь сквера у Дома культуры в селе Новошешминск — 10 млн рублей;

1-я очередь места проведения сельских праздников на реке Мензеля в селе Сарманово — 19,4 млн рублей;

3-я очередь улицы Советской в селе Черемшан — 5 млн рублей;

2-я очередь набережной карьера в селе Абсалямово — 11,4 млн рублей;

1-я очередь набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах — 154 млн рублей;

2-я очередь парка «Прибрежный» в тех же Челнах — 151 млн рублей.

Общественное пространство у Дома культуры в пгт. Аксубаево — 15 млн рублей;

2-я очередь культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в селе Билярск — 14 млн рублей;

3-я очередь сквера «Спортивный» в селе Базарные Матаки — 10,6 млн рублей;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

3-я очередь набережной реки Табарка в пгт. Апастово — 11,6 млн рублей;

3-я очередь «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улице Коммуны» в Арске — 28,8 млн рублей;

1-я очередь Аллеи героев по улице Ленина в пгт. Балтаси — 19,1 млн рублей;

4-я очередь центральной площади в Буинске — 23,3 млн рублей;

1-я очередь карстового озера в селе Верхний Услон — 10 млн рублей;

2-я очередь парка Победы в селе Высокая Гора — 38 млн рублей;

2-я очередь пруда по улице Школьной в селе Старое Дрожжаное — 12 млн рублей;

3-я очередь парка у стадиона «Лесокомбинат» в пгт. Васильево — 17 млн рублей;

1-я очередь сквера «Юный Корабел» в Зеленодольске — 30 млн рублей;

1-я очередь улиц Кайбицкой и Галиева в селе Большие Кайбицы — 10 млн рублей;

4-я очередь набережной Нурминки в Кукморе — 14,6 млн рублей;

2-я очередь «Кукморских витрин» по улицам Ворошилова и Ленина в Кукморе — 14,6 млн рублей;

1-я очередь улицы Советской в Лаишево — 30,4 млн рублей;

3-я очередь парка «Кондурча» в Нурлате — 10 млн рублей;

1-я очередь улицы Кариева в том же Нурлате — 21,1 млн рублей;

1-я очередь парка по улице Приозерной в деревне Званка — 30 млн рублей;

2-я очередь пляжа «Чулман Яр» в пгт. Рыбная Слобода — 14,1 млн рублей;

1-я очередь парка по улице Тукая в пгт. Богатые Сабы — 17,7 млн рублей;

2-я очередь благоустройства социально-культурного центра города «Болгар Спасский» — 12,8 млн рублей;

3-я очередь «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» в Тетюшах — 11,9 млн рублей;

1-я очередь Центрального парка в селе Тюлячи — 10 млн рублей;

2-я очередь городской набережной реки Камы «Наречье» в Чистополе — 40 млн рублей;

2-я очередь Сада Рыбака в Казани — 170 млн рублей;

2-я очередь Туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана» в той же Казани — 5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что известно о проектах, которые получат средства?

Напомним, как рассказывала «Реальному времени» в январе этого года директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, набережная имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах станет одним из самых крупных проектов по всему Татарстану. В 2023-м году на нее направят 154,2 миллиона рублей. По словам Табеевой, о ее благоустройстве говорили еще с 2015 года:

— Набережная Табеева достаточно протяженная, она бетонная. Нет у людей никакого выхода на данный момент к воде [напрямую], но сохранился в двух концах набережной. Первый конец — это парк Прибрежный, который мы продолжаем в этом году [благоустраивать] и осуществляем пешеходную связку от проспекта прямо до воды через парк, — сказала она, отметив, что со вторым пространством как раз будут работать в этом году. — Было много дискуссий о том, как все-таки его благоустраивать, формировать там какие-то точки сервиса или сохранить пространство со спокойным характером, с выходом на воду. Все-таки остановились на последнем варианте. Несмотря на это, по запросу жителей здесь появится небольшой амфитеатр для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно смотреть на прекрасную Каму. В дальнейшем будем двигаться по благоустроенной части набережной Табеева. Когда мы завершим работу с Прибрежным, когда завершим работу вот с этой частью, мы попробуем соединить эти два пространства по набережной. Я думаю, мы будем это ожидать только в 2024 году и далее.



Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Еще одним из таких же масштабных проектов станет городское озеро в Альметьевске, на которое потратят 98,7 миллиона рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Набережная протянется от благоустроенного пляжа вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Кроме того, чтобы снизить нагрузку на «Камское море», будет реализована вторая очередь пляжа «Чулман Яр» в Рыбной Слободе, которая станет мини-аналогом известного места в Лаишево. Также для этого создают пространства на набережной по улице Карла Маркса в Менделеевске и побережье Альметьевского водохранилища.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

В список не попал, но в этом году будет

В сумме на проекты уйдет 2,9 миллиарда рублей, включая почти 700 миллионов рублей в виде гранта Всероссийского конкурса малых городов. Средства пока что не были выделены еще на 22 объекта, расположенные в тех же городах и районах. Так, например, в столице Татарстана в текущем году займутся благоустройством парка у ЖК «Светлая Долина», Юнусовской площади, а также входной группой Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Что касается последнего, то работы по этому объекту оцениваются в 80 миллионов рублей.

— Те проблемы, которые решаются, являются на самом деле... Странно, что они все еще остались в таком пространстве, потому что они очень приземленные, простые, бытовые. Это достаточно неудобные пешеходные переходы. Это широкий парковочный карман для автобусов, которые сначала со сложностями заезжают, потом со сложностями выезжают. Это немного устаревшие подземные пешеходные переходы. Это и странная логистика, когда ты попадаешь в это пространство и понимаешь, что у тебя там где-то вдалеке вроде парк, вроде бы «Трудовые резервы», здесь стоит гигантский прекрасный «Корстон». И человек, особенно в летнее время, ходит по достаточно жаркой территории, в которой нет ни озеленения, ни навесов, ни пространства, в котором можно было бы просто сесть. И все эти задачи мы будем закрывать в этом году, — сообщила Зиннатуллина.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Об обновлении входной группы парка «Реальному времени» стало известно еще в январе. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату.



Работы, которые будут проведены на данной территории, должны полностью ликвидировать некорректные пешеходные маршруты, а также по-новому организовать пространство каждого из объектов. Ландшафтные изменения разобьют общую площадь на совершенно новые участки. Таким образом, визуальная проницаемость места будет не просто увеличена, но и поможет взглянуть на парк с совершенно непривычных углов.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

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Максим Кокунин