«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: критика нового ИТ-парка, жалобы на дефицит школ и «казанский феномен»

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 4

Со вчерашнего дня раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Таджикистане — в связи с этим сегодня традиционного фото с видом на площадь Свободы в Казани не было. Однако жители республики продолжают писать обращения. О чем просят татарстанцы Рустама Минниханова — в обзоре «Реального времени».

«Приходится возить детей далеко для обучения»

Так, появилось продолжение темы казанских микрорайонов «М-14», «Волжские просторы», «Медгородок-3», «Ферма-2», жители которых просят выделить деньги на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых в Казани. Теперь Рустама Минниханова попросили пустить транспорт в «М-14» и заявили об отсутствии школы.

— Еще хорошо было транспорт пустили в «М-14», только 55 автобус ходит. И школы нет. 1 садик на 7 домов, 255 квартир в каждом, — написала местная жительница.

Фото: gilfondrt.ru

О школе просят и жители коттеджного поселка «Волжская гавань»:

— Рустем Нургалиевич, обратите внимание на Аракчино и «Волжскую гавань», здесь только одна школа номер 8 ближайшая, и та в плачевном состоянии. Приходится возить детей далеко для обучения. В «Волжской Гавани» 2 детских сада и ни одной школы.

«Сделать сделано и очень хорошо сделано, а эффективно не работает»

Большая жалоба касается ИТ-парка им. Башира Рамеева, который открыли ко Дню Казани и Татарстана в прошлом году. В частности, казанец пишет о ненастроенной вентиляции и непродуманной системе входа и входа:

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Посетили на днях IT-PARK им. Рамеева с ребятами. А именно коворкинг. Хотел бы сказать, что само расположение, исполнение, наполнение, качество ремонта — все великолепно. Однако, если мы перейдем к вопросу эффективности, того же самого коворкинга, то тут возникают вопросы. Могу перечислить по пунктам. Если бы вы обратили внимание и дали поручение по ним, казанцы и гости города выиграли бы от этого.

Коворкинг — это рабочая зона. Это значит, необходимо сосредотачиваться. Во всех западных коворкингах есть тихие зоны, где нельзя разговаривать. Такая же зона необходима и здесь. Сейчас в коворкинге разговаривают и мешают друг другу работать.

Система вентиляции не настроена. Необходимо 20 градусов и чтобы она работала постоянно. На данный момент в помещении нечем дышать, душно и мало кислорода.

Не продумана система входа и выхода. То, что есть сейчас, — неудобная, она с телефона. Не всегда телефон под рукой, он может сесть и т.д. Проще сделать либо карточку, либо ключ. Если бы вы видели, как там стоят люди, мучаются, чтобы отсканировать код с телефона…

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Система с печатью документов, если честно, вообще прошлый век. Это же IT-парк. Должно быть все максимально комфортно. Чтобы можно было подключиться по wi-fi к принтеру через ноутбук или телефон. А сейчас надо подходить к администратору, отсылать ей файл, ждать когда она напечатает. Вечером и ночью ее нет.

Хочу сказать, видно, что предметно им никто не занимается. Сделать сделано и очень хорошо сделано, а эффективно не работает. Спасибо!»

«При переводе времени в Татарстане вы значительно уменьшите криминогенную обстановку»

Большое количество обращение поступает и поводу перевода времени:

«Просим вас перевести часы в Татарстане на два часа вперед! Это влияет на многое. Зимой темнеет уже в 15.30. Летом темнеет уже в 19.30. Тем самым наши дети (учащиеся со второй смены) возвращаются домой в полной тьме большую часть календарного года. Не говоря о том, что не могут погулять на улице в светлое время суток, из-за чего вынуждены сидеть дома, тем самым ослабляя свой иммунитет к различным болезням, и ведут малоподвижный образ жизни. Также и обычные люди возвращаются домой, когда на улице темно, в связи с чем также меньше времени уделяют своему здоровью.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При переводе времени в Татарстане вы значительно уменьшите криминогенную обстановку, уменьшите оплату энергопотребления у людей, уменьшите количество ДТП, уменьшите количество потребления спиртного (как как в основном употребляется в темное время суток), улучшите биологическое время людей (будет благоприятно сказываться на здоровье человека), одно из самых основных — увеличится демография, поскольку люди будут уделять больше светового дня своим семьям и детям. Поток туристов в Татарстан увеличится, так как люди будут успевать за световой день увидеть больше достопримечательностей. Просим вас тщательно изучить и проработать данный вопрос!»

Еще одна просьба — обратить внимание на молодежные группировки, видимо, в свете появления так называемой ЧВК «Редан».

— Добрый день! Обратите пожалуйста внимание на молодежные группировки, пока не приняли характер Казанского феномена! Позора не оберемся ведь! — пишет жительница Татарстана.



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