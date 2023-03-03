В Казани суд отложил заседание по мере пресечения главы подразделения Госстройнадзора

Пятую ночь в изоляторе временного содержания предстоит провести 46-летнему Ильнура Самигуллину, руководителю Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ. По ходатайству СК Приволжский райсуд Казани отложил на завтра рассмотрение вопроса о мере пресечения для фигуранта уголовного дела о взятке 2,8 млн рублей, сообщили журналисту «Реального времени» в пресс-службе суда.

Напомним, Самигуллин был задержан сотрудниками ФСБ еще 28 февраля, 1 марта суд продлил срок его задержания еще на 72 часа, которые истекают завтра в 17 часов. До этого времени представители Следкома рассчитывают представить суду веские доводы о необходимости избрания самой жесткой меры пресечения.

Напомним, Самигуллин был задержан сотрудниками ФСБ еще 28 февраля, 1 марта суд продлил срок его задержания еще на 72 часа, которые истекают завтра в 17 часов. До этого времени представители Следкома рассчитывают представить суду веские доводы о необходимости избрания самой жесткой меры пресечения.

По версии следствия, чиновник получил взятку двухкомнатной квартирой по заниженной стоимости за сокрытие недостатков на поднадзорном ему объекте — в 16-этажке ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района Татарстана. Квартира на последнем этаже дома была продана застройщиком ООО «Мирострой» в январе 2022 года матери подозреваемого — по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, ее общая стоимость составила 2,5 млн рублей. Однако в ФСБ и СК считают, что цена была занижена минимум на 2 млн 798 тысяч рублей, что, по версии следствия, и образует особо крупный размер взятки.

На первых допросах Самигуллин претензии в коррупции не признал.

В СК это дело пока не комментируют.

Ирина Плотникова