Итоги дня: освобождение экс-ректора КХТИ, повышение тарифа «Платона», обновление входной группы парка Горького
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 20 января:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал сегодня ряд заявлений, касающихся частичной мобилизации в России и ситуации на Украине. Он отметил, что точных дат послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, большой пресс-конференции и «Прямой линии» пока нет. По словам пресс-секретаря, отношения между Россией и США находятся исторически в самой низшей точке, надежд на улучшение нет. Песков также прокомментировал отсутствие указа об окончании частичной мобилизации: «Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться»
- 20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев празднует свой день рождения. Сегодня ему исполняется 86 лет. С днем рождения его поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил Государственного Советника РТ за «мудрые советы и искреннюю преданность родному Татарстану» и пожелал ему здоровья.
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России уже готовится к началу президентской избирательной кампании, рассказала ее председатель Элла Памфилова. По ее словам, в настоящее время проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой. Памфилова подчеркнула, что голосование на федеральных выборах для российских граждан в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных санкций.
- По итогам 2022 года общий долг жилищно-коммунального хозяйства в России превысил 1,5 триллиона рублей. Половина суммы — это долги населения. Остальную часть составляет задолженность юрлиц и неотключаемых учреждений — школ, детсадов, больниц.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обменялись мнениями о ходе специальной военной операции. На совещании министр обороны России Сергей Шойгу доложил о посещении штаба спецоперации в начале недели. Подробностей пресс-служба Кремля не приводит.
- Так же сегодня Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности.
- Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане находится на историческом минимуме и составляет 0,37% от численности рабочей силы. На сегодняшний день в экономике региона заняты 1,9 млн человек. В центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрированы чуть более 7 тысяч граждан. По методологии Международной организации труда, к безработным относятся порядка 46 тысяч человек, то есть это не зарегистрированные официально люди, но те, кто при опросе говорит, что не имеет работы и хотел бы ее найти.
- После начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. До военных действий в России действовали 2 405 дочерних компаний, 1 404 фирм из ЕС и Большой семерки. Основной отток происходил до ноября прошлого года, далее «уровень отказа едва ли изменился в течение IV квартала 2022 года».
- Министр экологии Татарстана Александр Шадриков на коллегии раскритиковал дорожников — за сокрытие возможного воровства, правоохранителей — за бездействие, глав районов — за безынициативность. Органам МВД стоит обратить внимание на деятельность конкретных лиц, устраивающих свалки, а не заводить дела на «неустановленных сотрудников госорганов» за бездействие. Главам районов надо взяться за «зеленые деньги», начать убирать за собой после разработки полезных ископаемых и побольше следить за работой очистных сооружений. ООО «Арча» — злостный нарушитель природоохранного законодательства, а прокуратура слишком много времени уделяет проверкам сотрудников Минэкологии. Кого еще критиковал сегодня министр и на что обращал особое внимание в своем докладе на коллегии — в репортаже «Реального времени».
- Первое заседание бюро «Милли шура», организованное Всемирным конгрессом татар после летнего съезда, было посвящено итогам переписи населения страны 2021 года, которая показала, что официально количество татар в России сократилось на 600 тысяч. Пока одни делились событийными итогами и планами, другие предлагали написать понятное и правдивое пособие по истории, делать упор на религию и рисовать комиксы. Детали — в материале «Реального времени».
- Из казанского СИЗО-1 на улице Япеева вышел бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Сегодня Верховный суд Татарстана одобрил решение о его освобождении на 3 года раньше срока, и сотрудники ФСИН после получения документов оформили «выписку» осужденного. В августе 2020-го Вахитовский суд Казани признал Дьяконова и шесть его подчиненных виновными в хищениях 42,6 млн рублей. Большая часть средств поступила в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта, меньшая — в рамках гуманитарной помощи от «Газпрома» на образовательную деятельность. Экс-ректора тогда наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима.
- Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя. О госпитализации Нурсултана Назарбаева утром 20 января сообщил бывший руководитель государственного телеканала Казахстана Александр Аксютиц.
- Татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов были ликвидированы. Из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей.
- В текущем году Дирекция парков и скверов Казани займется обновлением входной группы одного из старейших общественных пространств города — Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному солдату. Согласно проекту, площадь перед парком будет не просто перестроена, а переосмыслена за счет ландшафтных изменений, которые откроют новые пешеходные потоки и сформируют современное видение. О том, каким должен стать вход в главный городской парк и какие проблемы это сможет решить — в материале «Реального времени».
- На 2023 год доходы и расходы бюджета Казани утверждены в размере 37,8 млрд рублей. Из них большая часть — почти 31 млрд рублей — приходится на расходы социально-культурной сферы. Еще 3,4 млрд рублей будут направлены на общегосударственные нужды и национальную безопасность, а 3,1 млрд рублей — на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия.
- Уроженка Казани, 16-летняя фигуристка Камила Валиева, возглавит команду на Кубке Первого канала. Она получила название «Нас не догонят». В команде заявлены Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов. Также за нее выступят спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.
- Бывший начальник отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов, которого в 2022 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима за покушение на взятку в 1 млн рублей и два эпизода превышения полномочий, этапирован из Татарстана в СИЗО-1 УФСИН по Кировской области. Это связано с дефицитом мест в изоляторах Татарстана. Сегодня Верховный суд РТ планирует приступить к рассмотрению жалоб на приговор полковнику Габбазову и экс-главе «Татрыбхоза» Хайдару Гарифуллину. По данным «Реального времени», его оспаривают как защита, так и потерпевшая сторона.
- По объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. Всего за время действия программы в регионе выдано более 3 тыс. кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей. В 2022 году на приобретение и строительство более 620 домов татарстанцам выдали 1,6 млрд рублей по «Сельской ипотеке».
- В Татарстане на сегодняшний день строится 53 мечети. А за 2022 год в Татарстане открыли 14 мечетей. Среди них казанские «Ахмадзаки» и «Рауза». Также в прошлом году в республике открылись три просветительских центра — имени Габдуллы Тукая в Арске, «Хидаят» в Кукморе и центр в Новошешминском районе. Кроме того начали работать еще пять молельных комнат, в том числе в казанском ЦУМе и в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).
- Прокурором Авиастроительного района Казани назначен старший советник юстиции Ильдар Маликов. На этом посту Маликов сменил Александра Микеркина, который возглавил прокуратуру Ютазинского района Татарстана.
- В Татарстане с 1968 года с карты исчезли 3 133 водных объекта. Министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что это — итог непродуманного строительства домов и подземных скважин. Все это привело к тому, что озера теряют питание. Он заявил, что исполкомам необходимо еще на стадии проектирования предусматривать вопросы водоснабжения и водоотведения, в иных случаях — исключать выделение земельных участков под строительство.
- За 2022 год потребительские цены в Татарстане по отношению к январю — декабрю 2021-го увеличились на 14,05%. Продовольственные товары подорожали на 16,31%, непродовольственные — на 14,65%, а услуги — на 10,24%. В декабре 2022 годовая инфляция в Татарстане составила 11,37%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,41%.
- В Татарстане выявили один случай смерти от коронавируса. Общее число летальных случаев возросло до 2 010, следует из данных федерального оперштаба. О последнем случае смерти от COVID-19 в республике сообщалось 26 декабря. Умер один заболевший.
- Приход преподобного Серафима Саровского в Казани на улице Сафиуллина, 7 в татарстанской митрополии называют «Небольшим Дивеево». В следующем году казанскому храму в честь одного из самых почитаемых подвижников Русской православной церкви исполнится четверть века. Между тем все это время церковь считалась самовольной постройкой, и только сейчас Казанской епархии удалось отстоять на нее свои права.
- В Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции с Украины на 50 млн рублей. К поставкам оказался причастен местный предприниматель из Шебекинского района. Уточняется, что контрабанду перемещали из другой страны под видом товара, предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в заведениях общепита.
- Число участников манифестаций против пенсионной реформы во Франции составило 1,1 млн человек, сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД республики. По официальным данным, на улицы Парижа вышли 80 тыс. человек, это стало самой массовой акцией из всех прошедших в течение дня.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Также она высказала несогласие с позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не поддерживает такое намерение.
- С 1 февраля стоимость проезда грузовиков свыше 12 тонн по тарифу «Платона» по федеральным дорогам вырастет до 2,84 рубля за километр. В настоящее время тариф установлен на уровне 2,54 рубля за 1 км пробега.
Ключевые события 331-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. В рамках нового транша Америка передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм. В пакет также вошли 90 бронированных машин Stryker, 8 систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.
- В МИД России, отвечая на вопрос СМИ касательно наращивания поставок вооружений Украине, раскритиковали действия западных стран. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, эти государства «все глубже погружаются в конфликт».
- На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области.
- На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка Луганской Народной Республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
- На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
- Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
- Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесНедвижимостьЭкономикаБюджетФинансы
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