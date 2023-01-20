Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

20 января первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев празднует свой день рождения. Сегодня ему исполняется 86 лет.

С днем рождения Минтимера Шаймиева поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил Государственного Советника РТ за «мудрые советы и искреннюю преданность родному Татарстану» и пожелал ему здоровья.

— Безусловная любовь татарстанцев к Минтимеру Шариповичу объяснима. Именно с его именем связано становление нашей республики, — написал Рустам Минниханов.

Биография Минтимера Шаймиева — путь, что прошла республика с 1990-х и по настоящее время. Встав у штурвала Татарстана, он не только сумел на равных выстроить диалог с федеральным центром, но и стал одним из тех, благодаря чьим усилиям формировался российский федерализм. Он многое сделал для развития промышленно-экономического потенциала республики, сохранив и укрепив для России уникальные действующие на территории Татарстана производства. Благодаря принимаемым — часто пионерским в масштабах страны — решениям реализованы крупнейшие проекты, важные не только для России, но и имеющие глобальное значение. «Если не мы, то кто?» — один из основных постулатов жизни первого президента Татарстана.

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Татьяна Демина