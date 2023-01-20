Бывший директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Нурсултана Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, возможно, потребуется операция. Об этом сообщил бывший руководитель государственного телеканала страны Александр Аксютиц.
— Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство, — написал он в Facebook*.
Стоит отметить, что официальных сведений о состоянии здоровья бывшего главы государства не поступало. Как сообщает «РИА Новости», его пресс-секретарь Айдос Укибай пока не отвечает на телефонные звонки.
Президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев стал 16 декабря 1991 года. Свой пост он покинул 20 марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.
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