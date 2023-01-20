В Татарстане зафиксировали случай смерти от коронавируса впервые с конца декабря
В Татарстане выявили один случай смерти от коронавируса. Общее число летальных случаев возросло до 2 010, следует из данных федерального оперштаба.
О последнем случае смерти от COVID-19 в республике сообщалось 26 декабря. Умер один заболевший.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы еще 28 человек.
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