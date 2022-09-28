В Казани открылась мечеть «Рауза»

Под проливным дождем (что в исламе считается добрым знаком) при участии Рустама Минниханова в Казани состоялось торжественное открытие новой мечети «Рауза». «Церемония открытия мечети началась с чтения суры из Священного Корана. С приветственными словами выступили глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. В церемонии также принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Гости осмотрели мечеть, приняли участие в полуденном намазе», — сообщается на сайте президента Татарстана.

Возведенная неподалеку от Советской площади — на ул. Сеченова, мечеть была построена по инициативе министра финансов республики Радика Гайзатуллина. Впрочем, сам министр подчеркивает, что работа началась только после того, как идею поддержал президент Татарстана.

Главным виновником события сам Радик Гайзатуллин себя не считает:

— В первую очередь я хотел бы поблагодарить нашего президента, у нас тут была земля, я, посоветовавшись с Рустамом Нургалиевичем, получив его благословение, приступил к возведению мечети, — отметил он. И особо подчеркнул, что все получилось благодаря поддержке неравнодушных людей: — Большой вклад внесли Наиль Ульфатович Маганов, Альберт Кашафович Шигабутдинов, Рустем Нургасимович Сультеев, Гузелия Мухарямовна Сафина, Зуфар Фанилович Гараев, Тахаутдинов Шафагат Фахразович, Альберт Шамилович Фахрутдинов, — поделился он с присутствовавшими на событии журналистами.

Мечеть «Рауза» представляет собой двухэтажное кирпичное строение с двумя минаретами, есть подвальный этаж. Общая площадь объекта составляет 1,4 тыс. кв м. Молельный зал для мужчин рассчитан на 300 человек, балкон для женщин рассчитан на 75 человек. В мечети также имеются помещения для религиозных церемоний и торжеств (никах, имянаречение и т.п.), чаепития, конференц-зал, учебные классы, комнаты имама, учителей, гардеробы, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями здоровья.