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Потребительские цены в Татарстане за год выросли на 14%

11:02, 20.01.2023 1
Потребительские цены в Татарстане за год выросли на 14%
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

За 2022 год потребительские цены в Татарстане по отношению к январю—декабрю 2021-го увеличились на 14,05%. Продовольственные товары подорожали на 16,31%, непродовольственные — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.

Для сравнения, за 2021 год потребительские цены в республике по отношению к предыдущему году выросли на 6,99%. В частности, продукты питания подорожали на 8,9%, непродовольственные товары — на 7,93%, а услуги — на 3,26%, следует из данных Татарстанстата.

В декабре 2022 годовая инфляция в Татарстане составила 11,37%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,41%.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Потребительские цены на плодоовощную продукцию в Татарстане за январь—декабрь 2022-го выросли по отношению к предыдущему году на 12,9%. Для сравнения, за 2021-й они увеличились на 11,94%.

Напомним, в ноябре 2022 года годовая инфляция в Татарстане составила 11,76% после 12,79% в октябре. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (12,02%) и в России в целом (11,98%).

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    А у несчастных ПЕНСИОНЕРОВ пенсию на сколько копеек повысили ?????
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