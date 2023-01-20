После начала СВО Россию покинули менее 9% компаний из ЕС и G7

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

После начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ученых из университета Санкт-Галлена.

Согласно их данным, до военных действий в России действовали 2 405 дочерних компаний, 1 404 фирм из ЕС и Большой семерки. Основной отток происходил до ноября прошлого года, далее «уровень отказа едва ли изменился в течение четвертого квартала 2022 года».

Как отметили профессор Симон Эвеннет с профессором Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани, их исследование доказывает «весьма ограниченный» уход компаний из России, оспаривая сложившуюся в обществе точку зрения о «широком исходе западных фирм».

— По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах, сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию, — добавили они.

Объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил $20 миллиардов. Об этом в декабре прошлого года рассказал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

— Решение было принято в начале мая, за это время ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму свыше $20 миллиардов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности... Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке, — сказал Булавин.



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Максим Кокунин