В Татарстане строится 53 мечети

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день строится 53 мечети. Об этом говорится в годовом отчете Духовного управления мусульман республики.

За 2022 год в Татарстане открыли 14 мечетей. Среди них казанские «Ахмадзаки» и «Рауза».

Также в прошлом году в республике открылись три просветительских центра — имени Габдуллы Тукая в Арске, «Хидаят» в Кукморе и центр в Новошешминском районе. Кроме того начали работать еще пять молельных комнат, в том числе в казанском ЦУМе и в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в мае 2022 года в Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» заложили первый камень в основание строительства Соборной мечети. Мероприятие приурочили к 1000-летию принятию ислама Волжской Булгарией.

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Татьяна Демина