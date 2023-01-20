В Татарстане строится 53 мечети
В Татарстане на сегодняшний день строится 53 мечети. Об этом говорится в годовом отчете Духовного управления мусульман республики.
За 2022 год в Татарстане открыли 14 мечетей. Среди них казанские «Ахмадзаки» и «Рауза».
Также в прошлом году в республике открылись три просветительских центра — имени Габдуллы Тукая в Арске, «Хидаят» в Кукморе и центр в Новошешминском районе. Кроме того начали работать еще пять молельных комнат, в том числе в казанском ЦУМе и в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).
Напомним, в мае 2022 года в Казани на месте парка аттракционов «Кырлай» заложили первый камень в основание строительства Соборной мечети. Мероприятие приурочили к 1000-летию принятию ислама Волжской Булгарией.
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