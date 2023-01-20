Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском (украинское название Бахмут, — прим. ред.) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

В конце прошлой недели газета The Washington Post сообщила, что в украинской армии рассматривается возможность отступления из Артемовска.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — рассказал неназванный главнокомандующий ВСУ.

В свою очередь, командующий разведбатальоном Юрий Скала сообщил, что при необходимости военное руководство страны может применить меры, если потребуется «тактический маневр».

Позавчера добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР. Как отметили в Минобороны, огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.

Фото: штаб теробороны ДНР

На прошлой неделе в Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. В министерстве объяснили, что установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска.

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Максим Кокунин