«Видим вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине»: главные заявления Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал сегодня ряд заявлений, касающихся частичной мобилизации в России, ситуации на Украине. «Реальное время» приводит тезисы ответов Пескова на вопросы журналистов.

О мероприятиях с участием президента

Как заявил Песков, точных дат послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, большой пресс-конференции и «Прямой линии» пока нет.

— Мы будем информировать об этих мероприятиях своевременно, — отметил он.

Напомним, в конце прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о том, что ожидать оглашения послания президента Федеральному собранию следует в 2023 году. По информации издания, «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента так и не дошло. Источники сообщили, что собирались предварительные предложения, но это был «очень ранний уровень» работы.

Фото: kremlin.ru

Между тем сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

— Далее в течение дня, такой рутинный рабочий день у президента, мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, которое президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня, — сказал пресс-секретарь.

Планов встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси у Путина нет, отметил Песков:

— С господином Гросси продолжают взаимодействовать и наши дипломаты, и «Росатом», и соответствующие ведомства.

Об отношениях России с Западом

По словам Пескова, отношения между Россией и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет.

— На обозримую перспективу надежд на улучшение нет, — сказал он журналистам.

Запад, как сообщил пресс-секретарь президента, привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя.

— Он [конфликт] действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт [на Украине]. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности, — отметил он.

Это, считает Песков, «драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть».

— Мы в этом уверены. И в этом не может быть никаких сомнений. И поэтому все это действительно приводит к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали, — заключил Песков.

Он также ответил на вопрос о том, что нужно сделать для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта Запада и России:

— Нужно внутренне отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности... Нужно раскаяться, наверное, в цинизме за последние 8 лет, когда происходила игра в наперстки. Когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями. Вот сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия этой игры, в которую они играют, обманывая Москву и людей Донбасса.

О поставках оружия Украине

Как заявил пресс-секретарь президента России, не стоит преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. Контактная группа по этому вопросу соберется сегодня на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

— Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить — добавят проблем для Украины, для украинского народа, — сказал Песков. — Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижения российской стороны в достижении своих целей.

Немецкий танк Leopard. Фото: commons.wikimedia.org

Меж тем Кремль будет отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки.

— Здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения, — отметил пресс-секретарь.

Об окончании частичной мобилизации

Песков также прокомментировал запрос в администрацию президента депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Он направил обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, а в ответ ему сообщили, что действие документа продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться, — сказал Песков.

Представитель Кремля пообещал уточнить этот момент:

— Думаю, что, скорее всего, это такая юридическая особенность.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина