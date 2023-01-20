На конец 2022 года общий долг ЖКХ в России превысил 1,5 триллиона рублей

По итогам 2022 года общий долг жилищно-коммунального хозяйства в России превысил 1,5 триллиона рублей. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.



Половина суммы — это долги населения, пишет «Интерфакс». Остальную часть составляет задолженность юрлиц и неотключаемых учреждений — школ, детсадов, больниц.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По словам Разворотневой, порядка 95% граждан вносят плату за ЖКХ вовремя.

В Татарстане с января по ноябрь 2022 года собираемость платежей за ЖКУ по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 0,4% и составила 99,1%. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что выше, чем за аналогичный период 2021 года на 0,3%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».