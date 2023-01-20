Бюджет столицы Татарстана на 2023 год составил 38 миллиардов рублей

Начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин заявил, что на 2023 год доходы и расходы бюджета города утверждены в размере 37,8 млрд рублей. Из них большая часть — почти 31 млрд рублей — приходится на расходы социально-культурной сферы, уточняет пресс-служба мэрии.

По словам Мухаметшина, еще 3,4 млрд рублей будут направлены на общегосударственные нужды и национальную безопасность, а 3,1 млрд рублей — на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия.

Кроме того, он рассказал, что по итогам 2022 года бюджет Казани вырос на 7 млрд рублей и достиг 39,8 млрд. Изначально планировалось, что его объемы составят 32,5 млрд рублей.

Среди крупных налогоплательщиков — Банк «Аверс», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Волга-Автодор», КАЗ имени Горбунова, АО «Казанский вертолетный завод», ООО «Мосты и дороги», Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), АО «КМПО», МУП «Водоканал», АО «Связьинвестнефтехим» и др. Всего 20 наиболее крупных налогоплательщиков перечислили в бюджет свыше 3,3 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2021-м.

Всего за 2022 год год с территории столицы Татарстана было собрано 272,2 млрд рублей налогов. Из них в российский бюджет было перечислено 120,5 млрд рублей (44,3%), в бюджет республики — 133,7 млрд рублей (49,1%) и в бюджет самого города — 18 млрд рублей (6,6%), добавил Мухаметшин.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в середине декабря на XIX сессии Казгордумы IV созыва депутаты рассмотрели и утвердили проект бюджета Казани на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В следующем году он спрогнозирован бездефицитным. Тогда сообщалось, что прогнозируемый бюджет будет на 5,2% больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что проект бюджета прошел через публичные слушания. Поступило 40 предложений и замечаний.



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Максим Кокунин