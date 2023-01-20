МИД России: подстрекательство Запада приведет к увеличению жертв и опасной эскалации

В МИД России, отвечая на вопрос СМИ касательно наращивания поставок вооружений Украине, раскритиковали действия западных стран. Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, эти государства «все глубже погружаются в конфликт».

— Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации, — сказала Захарова.

Она добавила, что территория Украины стала настоящим тренировочным полигоном для США и их союзников. Именно там западные страны испытывают свое оружие, подчеркнула представитель МИД.

Фото: wikipedia.org

Напомним, что США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. Соответствующий меморандум подписал президент Джо Байден.

Кроме того, правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone. Об этом вчера заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он отметил, что отправка состоится в качестве очередного пакета военной помощи. При этом конкретных сроков передачи вооружения Уоллес не назвал.

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Айрат Назипов