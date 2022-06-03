В онкоцентре ДРКБ появилась молельная комната

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ открыли молельную комнату. В торжественном открытии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, помощник президента республики — уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
Это третья комната для молитв в ДРКБ. Она организована благотворительным фондом Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова по просьбе родителей детей, проходящих лечение в ДРКБ.
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