Прокуратуру Авиастроительного района Казани возглавил Ильдар Маликов

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Авиастроительного района Казани назначен старший советник юстиции Ильдар Маликов. Приказ подписан Генеральным прокурором России, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На посту прокурора Авиастроительного района Казани Ильдар Маликов сменил Александра Микеркина, который возглавил прокуратуру Ютазинского района Татарстана.

Ильдар Маликов родился 3 января 1973 года в Набережных Челнах. Образование получил на юридическом факультете КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция».

Фото: прокуратура Татарстана

Службу в органах прокуратуры Ильдар Маликов начал в 1995 году в должности следователя прокуратуры Авиастроительного района Казани. С 2014 по 2023 год возглавлял прокуратуру Дрожжановского района Татарстана. В 2015-м награжден медалью Руденко.



Напомним, старший советник юстиции Александр Микеркин возглавлял прокурору Авиастроительного района Казани с 2017 по 2022 год. Прокурором Ютазинского района Татарстана его назначили в сентябре 2022 года.



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Татьяна Демина