В казанском ЦУМе открыли комнату для намаза
В казанском ЦУМе открылась комната для намаза. Об этом сообщается на сайте ДУМ Татарстана.
Комната для намаза расположена на цокольном этаже торгового комплекса. В будущем здесь планируется открыть мусульманские торговые ряды.
Комната спроектирована с учетом пожеланий мусульман по типовому дизайну, она разделена на мужское и женское помещения.
Комната для намаза в ЦУМ-е — уже 10-я по счету в казанских Торговых центрах. Этот проект реализует Ассоциация предпринимателей-мусульман России. На сегодняшний день молельные комнаты есть в торговых центрах «ГоркиПарк», «KazanMall», «Караван», «Мега», «Порт», «Suvar Plaza», «Тандем», в ДРКБ, в ТЦ «Ramus Mall» Нижнекамск.
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