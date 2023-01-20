Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

— Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя, — говорится в сообщении.

О госпитализации Нурсултана Назарбаева утром 20 января сообщил бывший руководитель государственного телеканала Казахстана Александр Аксютиц.

— Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство, — рассказал он со ссылкой на данные своих источников.



Президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев стал 16 декабря 1991 года. Свой пост он покинул 20 марта 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.



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Максим Кокунин