Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане достиг исторического минимума

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане находится на историческом минимуме и составляет 0,37 % от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

По данным ведомства, на сегодняшний день в экономике региона заняты 1,9 млн человек. В центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрированы чуть более 7 тысяч граждан.

По методологии Международной организации труда, к безработным относятся порядка 46 тысяч человек, то есть это не зарегистрированные официально люди, но те, кто при опросе говорит, что не имеет работы и хотел бы ее найти.

Работодатели Татарстана предлагают 44 тысячи рабочих мест. В основном это рабочие профессии: арматурщики, бетонщики, операторы станков, лаборанты различного профиля и другие. Как отметили в Минтруда РТ, наибольшую потребность в сотрудниках испытывают такие отрасли, как промышленность и строительство. Снижение кадрового спроса наблюдается в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно прогнозам, основными отраслями, которые будут формировать спрос на рабочую силу в ближайшее время, будут промышленность и ИТ-сфера.

На этой неделе аудитор Счетной палаты Татарстана Ильнур Мубараков сообщил, что в республике наблюдается увеличение числа трудоустроенных граждан. По его словам, численность человек, обратившихся в центры занятости, в 2020 году составила 159 тысяч человек, в 2021 году — 90 тысяч, а за 9 месяцев 2022-го — 57 тысяч. Однако поверивших в возможность помощи от центров занятости, равно как и трудоустроенных ими, с каждым годом все меньше. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин