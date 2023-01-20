Ландшафтное преобразование и безопасная среда: в 2023 году вход в казанский парк Горького будет перестроен

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Как стало известно «Реальному времени», в текущем году по Программе развития общественных пространств займутся обновлением входной группы центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Переустройство охватит территорию от автомобильной парковки перед ТРЦ «Корстон» и автобусной остановки с подземным переходом до мемориальной зоны с памятником Неизвестному Солдату. Согласно проекту, площадь перед парком будет не просто перестроена, а переосмыслена за счет ландшафтных изменений, которые откроют новые пешеходные потоки и сформируют современное видение. О том, каким должен стать вход в главный городской парк и какие проблемы это сможет решить, — в материале «Реального времени».

От «Русской Швейцарии» до забытого парка аттракционов

В XVIII веке на месте нынешнего ТРЦ «Корстон» находилась Сибирская застава — место отправления каторжников в Сибирь. Черты парка же начали образовываться на этом месте в XIX веке. Причем он довольно быстро стал обретать популярность, став одним из самых посещаемых пространств города. Так произошло во многом потому, что здесь проводились выставки, ярмарки и другие значимые мероприятия. Тогда из-за особенностей ландшафта его называли «Русская Швейцария». Лесополоса, растянутая вдоль реки Казанки, соединяла его с еще одним местом — «Русско-немецкой Швейцарией» — холмы возле нынешней станции Новаторова в Советском районе. Второе место сохранило за собой историческое название, которое было дано ему из-за поселившихся там немецких ремесленников и купцов. Добавление в виде «Швейцарии» было присвоено за счет большого количества возвышенностей и родников, проходивших по этому берегу реки.

Предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Постепенно образовавшийся парк отделил «Русскую Швейцарию» от единого леса и стал развиваться как центральное место отдыха для многих казанцев. Однако уже в советские годы его входная группа начала преобразовываться в отдельное предпарковое пространство. Так, в 1948 году на этом месте разбили огромную клумбу, а там, где сейчас находится стадион «Трудовые резервы», стояла знаменитая парадная арка, служившая украшением международных выставок.

В те же годы парк получает свое нынешнее название, а на его территории появляются аттракционы. В 2000-х годах в связи с возведением через Казанку моста «Миллениум» для строительства дороги, соединяющей мост с улицей Вишневского, большая территория парка была урезана. Вскоре из него вывезли аттракционы, а главным в городе парком аттракционов стал «Кырлай».

Все это время проход в парк представлял опасность

В 2007 году парк был регенерирован. Еще через несколько лет, в 2013-м, мэрией и главным архитектором города в рамках городской целевой программы «Сохранение городских парков и скверов» («100 парков Казани») было принято решение о воссоздании и масштабной реконструкции парка. Ряд восстановленных аллей и бесчисленное количество новых объектов сделали его одним из самых популярных общественных пространств Казани. Но что касается его парадной, то она осталась практически без изменений.

Сегодняшняя входная группа небезопасна, и чтобы попасть в парк, гражданам нужно идти через автомобильную парковку, где нередко случаются ДТП. Так, согласно анализу данных по авариям с 2015 по 2022 год, вокруг парка произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, из них: 2 ДТП с погибшими, 7 тяжелых случаев и 30 легких. Их участниками стали 27 пешеходов, 8 детей, а также 4 велосипедиста. Стоит отметить, что три инцидента произошли как раз на наземной автомобильной парковке «Корстона» и возле остановки. Говоря об остановке, важно отметить, что она также является одной из основных проблем для горожан — она никак не защищает от солнца, а в самую сильную жару бетон и асфальт раскаляют ее.

Предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Несмотря на отсутствие безопасной пешеходной инфраструктуры, данная площадь все же является одним из самых больших по проходимости мест в Казани. В рабочие дни количество посетителей парка, попавших в него через основной вход, составляет от 2,5 до 3 тысяч человек. В выходные в парке бывают от 5 до 6 тысяч, а в дни фестивалей и 10 тысяч.

Облицовка конструкций, новые дорожки и целый сад

Работы, которые будут проведены на данной территории, должны полностью ликвидировать некорректные пешеходные маршруты, а также по-новому организовать пространство каждого из объектов. Ландшафтные изменения разобьют общую площадь на совершенно новые участки. Таким образом визуальная проницаемость места будет непросто увеличена, но и поможет взглянуть на парк с совершенно непривычных углов.

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Большая наполненность растительностью и дизайн данных участков преобразуют знакомую всем территорию под современный облик: новая облицовка остановочного павильона и технических помещений, парадное окружение мемориального комплекса и клумбы. Кроме того, на этом месте появится большое количество высоких кустарников, которые в летнее время будут создавать естественную тень.

Говоря о мемориальном комплексе, важно отметить, что ее главным символом станет алая почвопокровная роза. Как рассказали в Институте развития городов, красные плоды зимой и колючие плети побегов символизируют тяготы и жертв войны. Свежая майская зелень и обильное красное цветение с июня по сентябрь представляют торжество жизни и Победы.

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В прошлом году «Реальное время» уже рассказывало о реконструкции мемориального комплекса. Так, летом 2022 года на нем была заменена плитка и гранитные ступени, произведена очистка надписей и обновлена краска на отдельных деталях. В целом комплекс включает в себя Вечный огонь, памятник Неизвестному солдату и металлическую стелу — монумент «Павшим за советскую власть» высотой 30 метров.



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Максим Кокунин