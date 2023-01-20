Вместо образования ВКТ предлагает сделать упор на культуру

Первое заседание бюро «Милли шура»: панегирики и планы

Первое заседание бюро «Милли шура», организованное Всемирным конгрессом татар после летнего съезда, было посвящено итогам переписи населения страны 2021 года, которая показала, что официально количество татар в России сократилось на 600 тысяч. Пока одни делились событийными итогами и планами, другие предлагали написать понятное и правдивое пособие по истории, делать упор на религию и рисовать комиксы. Детали — в материале «Реального времени».

Сбор комитетов

В зале заседаний ВКТ собрались представители конгресса не только из Казани, но и из Оренбурга, Башкортостана, Самары, Тюмени. Пожалуй, самым деловитым была речь тюменца Рината Насырова, который возглавил в бюро комитет по работе с предпринимателями. Собственно, значительная часть заседания была посвящена выступлениям глав этих комитетов.

К примеру, глава комитета «Татарская дипломатия и международные связи», председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал, что в июне в Кыргызстане планируется создать новое объединение — татар азиатских стран, куда войдут и представители СНГ.

К примеру, глава комитета «Татарская дипломатия и международные связи», председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал, что в июне в Кыргызстане планируется создать новое объединение — татар азиатских стран, куда войдут и представители СНГ

Также достаточно конкретен был тюменец Ринат Насыров («Татарская дипломатия и международные связи»).

— Мы, татары, многое с 2010-го наделали без понимания, — сказал бизнесмен, начав с массовой миграции в города. — Наши татарские деревни, где жили 100% татар, постепенно вошли в город, и там появились высотки, 25-этажные дома — и нас там стало 10% татар. Третья ошибка — мы строим большие школы. В нашем селе Кырынкуль есть школа на 1450 детей. В результате только 450 человек — это татарские дети.

Разрозненность населения приводит к ассимиляции, указал Насыров и попросил усилить дошкольную подготовку, в частности, упоминая систему Монтессори.

Руководитель комитета «Культура и духовное наследие татарского народа» Ркаиль Зайдулла, как водится, был погружен в политическую философию:

— Наверное, не всем понравятся мои слова. Но половина народа у нас не знает татарский язык, отделен от традиций. Чтобы создать какую-то заинтересованность, надо наши памятники культуры, те же дастаны, то, что не стыдно показать, переводить за русский язык и распространять.

Руководитель комитета «Культура и духовное наследие татарского народа» Ркаиль Зайдулла, как водится, был погружен в политическую философию

Также Зайдулла, который на посту главы Союза писателей РТ развивает центр переводов, посоветовал обращаться к опыту евреев, которые сделали государственным язык иврит.

— Но для этого нужно государство, — заявил депутат Госсовета.

«В образовании нельзя произвести серьезные изменения»

За историю отвечал ученый Дамир Исхаков, который посетовал, что к нему в комитет записались всего 8 человек, но среди них нет главы института истории Радика Салихова: «И сегодня его нет. Где-то сидит на совещании». Закончив с личными претензиями, Исхаков перешел к теме преподавания истории:

— Наши 15 учебников собирают пыль, — указал он, добавив, что в истории России татары практически не освещены, к примеру, в периоде Золотой Орды нет слова «татар», зато ест «ордынцы». Кроме того, Исхаков перечислил случаи «нападок на историю», которые происходят «за пределами Татарстана». Среди них — памятник Тамерлану в Самаре и книга «Сибирский юрт», в которой казахи выказывают претензии на Сибирское ханство.

За историю отвечал Дамир Исхаков, который посетовал, что к нему в комитет записались всего 8 человек

Отметим, что на собрании были и предыдущие лидеры ВКТ — Индус Тагиров и Ринат Закиров. Последний предложил перейти от работы с образованием к теме культуры:

— В образовании нельзя произвести серьезные изменения, мы все это понимаем, — указал Закиров. — Поэтому основным направлением работы в конгрессе, национальных организациях я предлагаю сделать культуру.

В этом плане у присутствующих было немало идей — это и постановки про национальных героев в театрах, и комиксы, и мультфильмы. А также множество книг. В частности, Марат Ахметов, глава комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, заявил, что необходим небольшой, понятный простому читателю учебник истории. И тут же спросил у сидящего напротив Исхакова: спонсоры есть, готовы ли возглавить работу.

Экс-лидер ВКТ Ринат Закиров предложил перейти от работы с образованием на тему культуры

— Если деньги есть, возможно… — ответил историк?

— Нет, беретесь? Договорились! И надо, чтобы в в этой книги не было каких-то противоречивых моментов.

А глава «Милли шура» Василь Шайхразиев предложил проводить заседание бюро раз в квартал, а национального совета — два раза в год. А также создать еще один комитет — по работе с молодежью.