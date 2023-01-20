Осужденного экс-начальника ОП «Горки» Габбазова выслали из СИЗО Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», бывший начальник отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов этапирован из Татарстана в СИЗО-1 УФСИН по Кировской области. Это связано с дефицитом мест в изоляторах Татарстана.



Сегодня Верховный суд РТ планирует приступить к рассмотрению жалоб на приговор полковнику Габбазову и экс-главе «Татрыбхоза» Хайдару Гарифуллину. По данным «Реального времени», его оспаривают как защита, так и потерпевшая сторона.

Напомним, в августе 2022 года Габбазова приговорили к 8 годам колонии строгого режима за покушение на взятку в 1 млн рублей и два эпизода превышения полномочий. И оправдали еще по обвинению в создании помех бизнесу и еще двух превышениях с проведением в кафе «Восточная кухня» обыска и доставлением в полицию несовершеннолетнего племянника владельца заведения Абдурахманжона Каримжанова. Гарифуллина наказали 3 годами колонии общего режима за посредничество взяточничеству.

Преследование Габбазова началось в 2018 году, возбуждения уголовного дела в отношении него владелец кафе «Восточная кухня» добивался больше года. В суде потерпевший бизнесмен Абдурахманжон Каримжанов называл действия обвиняемого беспределом, утверждая, что с 4 января 2017 года его заведение попало под жесткий прессинг «товарища полковника».

Напомним фабулу обвинений экс-начальнику ОП «Горки» Габбазову:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска по делу о пропавшей у клиентки цепочке (подозревали грабеж) — изъяли всю бухгалтерию, 1 161 бутылку алкоголя, а кафе привлекли к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка») с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием 17-летнего внука Каримжанова.

На старте расследования Габбазов признал вину, но вскоре от этих показаний отказался. В последующих допросах объяснял следователям: поставил подпись под признанием, поскольку хотел избежать крайней меры пресечения. В суде полковник в отставке заявил, что даже не читал данный документ. Его адвокат Владимир Гусев ходатайствовал об исключении данного протокола из доказательной базы, как недопустимого.



Уже в ходе судебного следствия высокопоставленному сотруднику полиции заменили домашний арест реальным, установив, что во время посещения служебной поликлиники он нарушил условия меры пресечения, вступив в конфликт с бывшим сослуживцем.

По версии полковника и его защитника, обвинение построено на оговоре со стороны его бывших подчиненных и владельца кафе, а также фальсификаций.