Из СИЗО Казани выпустили экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Из казанского СИЗО-1 на улице Япеева вышел бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Сегодня Верховный суд Татарстана одобрил решение о его освобождении на 3 года раньше срока, и сотрудники ФСИН после получения документов оформили «выписку» осужденного, передает журналист «Реального времени».



На воле Дьяконова встречали его супруга и сын.

Напомним, в августе 2017-го Германа Дьяконова задержали и арестовали по подозрению в преступлении, через год следователи выпустили его из СИЗО, а еще через два — бывшего ректора вновь взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В августе 2020-го Вахитовский суд Казани признал Дьяконова и шесть его подчиненных виновными в хищениях 42,6 млн рублей. Большая часть средств поступила в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта, меньшая — в рамках гуманитарной помощи от «Газпрома» на образовательную деятельность. Экс-ректора тогда наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима.

Реальный срок по этому делу получил лишь бывший проректор по науке Ильдар Абдуллин, ранее осужденный за аферу с другим контрактом КХТИ. А вот покаявшегося экс-проректора по учебно-методической работе Александра Кочнева судили отдельно, по условиям досудебного соглашения.

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