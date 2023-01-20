Татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок

Татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. Об этом на итоговой коллегии регионального Министерства экологии и природных ресурсов рассказал глава ведомства Александр Шадриков.

По его словам, 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов были ликвидированы. Министр отдельно отметил, что из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей, подчеркнул Шадриков.

Двумя наиболее крупными местами, в которых находились незаконные свалки оказались:

улица Карьерная в Набережных Челнах — объем отходов составил 34,3 тысячи тонн на 214,5 тысячи кубических метров. Размер вреда почве в этом месте оценивается в 579,9 млн рублей;

земли, выделенные для строительства домов многодетным семьям в Авиастроительном районе Казани — 4 315 квадратных метров. В этом месте размер вреда почве составил 137,2 млн рублей.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении неопределенного круга должностных лиц органов власти.

Напомним, в конце декабря Александр Шадриков рассказывал, что в Татарстане за 5 лет проведено 850 природоохранных мероприятий общей стоимостью 51,8 миллиарда рублей (в том числе 19,9 миллиарда поступили из бюджетов всех уровней). Благодаря им были улучшены экологические условия для 2,3 миллиона человек, а также предотвращен ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин