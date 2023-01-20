В Минэкологии Татарстана объяснили исчезновение более 3 тысяч водных объектов с карты республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 1968 года с карты исчезли 3 133 водных объекта. Такие данные привел министр экологии республики Александр Шадриков.

— Непродуманное строительство домов и подземных скважин — все это привело к тому, что озера теряют питание. Исполкомам необходимо еще на стадии проектирования предусматривать вопросы водоснабжения и водоотведения, в иных случаях — исключать выделение земельных участков под строительство, — отметил глава Минэкологии РТ.

Также он заявил, что на сегодняшний день водные объекты занимают 6,4% площади Татарстана. Качество водных объектов республики экологи оценивают в 108 точках. Еще около 132 точек мониторинга находятся в зоне влияния негативных объектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Александр Шадриков выступил сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов республики. Ознакомиться с его докладом можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов