ЦИК России начал подготовку к президентской избирательной кампании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Об этом рассказала ее председатель Элла Памфилова.

— Конечно, мы готовимся [к президентской кампании]. А как иначе? — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Эллы Памфиловой, в настоящее время проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.

— Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях , — рассказала она.

Вместе с этим глава ЦИК отметила, что голосование на федеральных выборах для российских граждан в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных санкций. Однако Центризбирком «максимально постарается сделать так, чтобы люди в полной мере могли воспользоваться своим конституционным правом», подчеркнула она.

Фото: kremlin.ru

Напомним, выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок. Воспользуется ли он этим правом — на данный момент неизвестно.

— Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил действующий президент России Владимир Путин в конце ноября 2021-го.



Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



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Максим Кокунин