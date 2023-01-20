Камила Валиева станет капитаном команды на Кубке Первого канала

Фото: скриншот трансляции Первого канала (архив)

Уроженка Казани, 16-летняя фигуристка Камила Валиева возглавит команду на Кубке Первого канала. Она получила название «Нас не догонят».

В команде Камилы Валиевой заявлены Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов. Также за нее выступят спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Капитаном другой команды — «Красная машина» — станет олимпийская чемпионка Алина Загитова, сообщает Sports.ru.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Кубке Первого канала выступит и уроженка Казани Евгения Тарасова, катающаяся в паре с Владимиром Морозовым. Они заявлены в команде Алины Загитовой. В составе также Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в ближайшие выходные, 21—22 января. Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА арене».



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Татьяна Демина