Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обменялись мнениями о ходе специальной военной операции.

На совещании министр обороны России Сергей Шойгу доложил о посещении штаба спецоперации в начале недели. Подробностей пресс-служба Кремля не приводит.

Кроме хода СВО члены Совбеза России обсудили «актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня». Владимир Путин доложил им о своих недавних телефонных переговорах с представителями других стран.

Фото: kremlin.ru

О планах Владимира Путина провести заседание Совета безопасности России на этой неделе стало известно в прошлое воскресенье. Тема обсуждений не анонсировалась.

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Татьяна Демина