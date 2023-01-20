Казанская епархия узаконила церковь Серафима Саровского

«Небольшое Дивеево» в Казани

Приход преподобного Серафима Саровского в Казани на улице Сафиуллина, 7 в татарстанской митрополии прозвали «Небольшим Дивеево». В следующем году казанскому храму в честь одного из самых почитаемых подвижников Русской православной церкви исполнится четверть века. Между тем все это время церковь считалась самовольной постройкой, и только сейчас Казанской епархии удалось отстоять на нее свои права.

Приход представляет собой большой храмовый комплекс, который состоит из главного храма в честь прп. Серафима Саровского, церкви в честь иконы Божией Матери «Умиление», зданий воскресной школы, библиотеки и административно-хозяйственных помещений. Возвели его по проекту известного казанского архитектора Алексея Спориуса, и, как отмечают в митрополии, он сумел «учесть многообразие функциональных особенностей современного храма».

Несмотря на это, епархии пришлось подать иск к властям Казани с требованием признать за ней право собственности на здание православного комплекса преподобного Серафима Саровского, состоящего из сблокированных объектов:

«Церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» с воскресной школой», площадью 860,3 кв. м.,

«Храм в честь преподобного Серафима Саровского», площадью 839,5 кв.м.

Истец также просил внести сведения о зданиях в Единый госреестр недвижимости с последующей регистрацией права собственности. К делу также привлекли МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области, Управление Росреестра по РТ, казанский Комитет земельных и имущественных отношений, Минземимущества РТ, Комитет РТ по охране ОКН и городское Управление архитектуры и градостроительства.

Митрополит Кирилл на литургии в храме преподобного Серафима Саровского (ноябрь, 2021 г.) Фото: tatmitropolia.ru

«Разрешения на строительство и ввод комплекса не выдавались»

Участок площадью 0,376 га на ул. Сафиуллина Казанская епархия получила в 1997 году по постановлению главы администрации города — для строительства церкви по согласованному эскизному проекту. В соответствии с постановлением мэра от 1999 года были внесены изменения в предыдущий документ и площадь участка увеличили до 0,466 га.

В ноябре 2005 года землю поставили на кадастровый учет, впоследствии силами религиозной организации, за счет привлеченных и собственных средств, был построен православный комплекс преподобного Серафима Саровского. Стройка шла в два этапа:

сначала возвели Церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» с воскресной школой (строительство начато в 1998 году, окончено в 1999 году); затем сдали Храм в честь преподобного Серафима Саровского, гараж, сблокированный с туалетом, провели ограждение территории (строительство начато в 2000 году, закончено в конце 2005 года).

14 января 2006 года храм освятили. Как отметили в епархии, на строительство объектов было получено 2 разрешения:

— Разрешение №12 от 24.02.1999 (действительно до 31.12.1999) на нулевой цикл на производство строительно-монтажных работ по строительству храма прп. Серафима Саровского с часовней иконы Божией Матери «Умиление»;

— Разрешение №71 от 07.04.2000 (действительно до 31.12.2000) на II очередь.

Фото: tatmitropolia.ru

— Проектирование и строительство осуществлялось с соблюдением всех норм и подготовкой необходимых документов: генерального плана, архитектурно-строительных чертежей, получением технических условий, проектами на водоснабжение, отопление, вентиляцию и получением соответствующих разрешений: заключения Главказархитектуры по архитектурно-строительным чертежам, санитарно-эпидемиологического заключения, норм по пожарной безопасности для культовых сооружений и так далее, — заверил истец.

В октябре 2014 года Управление госэкспертизы РТ выдало заключение о том, что инженерно-геологические изыскания и проектная документация на строительство храма соответствуют требованиям нормативно-правовой и технической документации. Чтобы оформить здание, Казанская епархия обратилась в УАиГ Казани, но ей ответили отказом.

— В полученном ответе сообщается о том, что с момента образования Управления и по настоящее время Исполнительным комитетом г. Казани разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на здание Православного комплекса не выдавались. Информация о ранее выданных разрешениях в Управлении отсутствует, — говорится в материалах дела.

Фото: tatmitropolia.ru

«Не создает угрозу жизни и здоровью граждан»

Получив отказ от структуры исполкома Казани на предоставление разрешения на ввод храма в эксплуатацию, епархия обратилась в арбитраж. Подрядная организация ЗАО «Новый дом», которая возводила церковь, в настоящий момент ликвидирована, генпроектировщик объектов — ИП Спориус Л.Е. также прекратил свою деятельность. Кроме того, у епархии отсутствует часть документов, предусмотренных Градостроительным кодексом России, «получить которые не представляется возможным».

— В связи с вышеизложенным в настоящее время истец не имеет юридической возможности оформить право собственности на здание Православного комплекса преподобного Серафима Саровского в административном порядке путем получения разрешения на ввод зданий в эксплуатацию или иным способом. Единственно возможный путь узаконения — обращение с настоящим заявлением о признании за религиозной организацией права собственности на объект недвижимости в порядке, предусмотренном ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

В соответствии с Гражданским кодексом России право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка.

Церковь иконы Божией Матери «Умиление». Фото: sobory.ru

Определением суда от 26 октября 2022 года было удовлетворено ходатайство епархии и назначена судебная техническая экспертиза. Перед экспертами поставили вопросы:

Создает ли данный объект — здание Православного комплекса преподобного Серафима Саровского, состоящее из сблокированных объектов: «Церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» с воскресной школой», площадью 860,3 кв. м, и храм в честь преподобного Серафима Саровского, площадью 839,5 кв.м, расположенных по адресу: Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица Сафиуллина, дом 7, угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает ли права и охраняемые законом интересы других лиц? Соответствует ли постройка основным градостроительным, строительным, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, предъявляемым к объектам капитального строительства?

В конце декабря поступило экспертное заключение о том, что здание православного комплекса «не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц», а также о том, что объект «соответствует основным градостроительным, строительным, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, предъявляемым к объектам капитального строительства».

По итогам исследования суд решил иск удовлетворить, за Казанской епархией признали право собственности на храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского.



Василя Ширшова