Должен еще 24 млн: экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов выходит на свободу на три года раньше срока

Фото: Ирина Плотникова

В ближайшие часы из казанского СИЗО должен быть освобожден бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов, приговоренный за бюджетные хищения к 7 годам и 5 месяцам колонии. Только что Верховный суд Татарстана согласился с решением о его условно-досрочном освобождении, несмотря на возражения зампрокурора РТ, передает с заседания журналист «Реального времени».



В декабре прошлого года Вахитовский райсуд Казани по ходатайству адвоката Мидхата Курманова дал вольную Дьяконову на 3 года и 2 месяца раньше окончания срока (с учетом отбытого под арестом до вступления приговора в силу). Однако в силу оно не вступило — прокуратура посчитала осужденного профессора недостойным УДО, несмотря на пять заработанных им за решеткой поощрений и труд в качестве заведующего прачечной изолятора.

Сам осужденный сегодня в заседании не участвовал. С протестом против его выхода на волю сегодня выступил заместитель прокурора РТ Ильнур Ибрагимов. По мнению прокуратуры, наличие мирового соглашения «не свидетельствует об исправлении Дьяконова», возмещенная им сумма в 80 тысяч является «несоизмеримой размеру ущерба» на 41 млн рублей, из которого бывшему ректору еще предстоит уплатить свыше 24 млн рублей. Ибрагимов подчеркнул, что и возмещение ущерба, и частичное признание вины «носят формальный характер».

В противовес сказанному адвокат Курманов подчеркнул — выплаты его клиента начались еще до заключения мирового с «родным» вузом и получения исполнительного листа. А еще напомнил, что этим летом Дьяконова даже поощрили отпуском, отпустив из СИЗО домой на 8 дней.

Ранее осужденный Дьяконов просил смягчить наказание по приговору, заменив остаток срока колонией-поселением либо принудительными работами. В этих ходатайствах суды ему отказали.

Напомним, в августе 2020-го казанский суд вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Пять сотрудников вуза получили условные сроки. Экс-ректора наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима. Вину Дьяконов отрицал.



Ирина Плотникова