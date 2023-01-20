В Татарстане сумма выданной «Сельской ипотеки» превысила 7 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. Всего за время действия программы в регионе выдано более 3 тыс. кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

В 2022 году на приобретение и строительство более 620 домов татарстанцам выдали 1,6 млрд рублей по «Сельской ипотеке». Такие данные приводят Управление Росреестра по РТ и «Россельхозбанк».



Анализ одобренных заявок показал, что в рамках «Сельской ипотеки» дома предпочитают приобретать во всех районах Татарстана. Наибольшей популярностью в 2022 году пользовались Лаишевский, Пестречинский, Высокогорский и Тукаевский районы республики.

— Итоги года в очередной раз подтвердили, что «Сельская ипотека» — востребованная среди татарстанцев программа. При помощи «Сельской ипотеки» тысячи татарстанцев улучшили свои жилищные условия. Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная задача по повышению доли благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах была достигнута, — отметила директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Программа «Сельская ипотека» действует на протяжении трех лет. Ее дают заемщикам старше 21 года. Также у них должна быть постоянная или временная регистрация на территории России.

По состоянию на начало декабря 2022 года «Сельскую ипотеку» в Татарстане оформили более трех тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составляла 6,8 млрд рублей.

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Айрат Назипов